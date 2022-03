Alle ore 04:15 circa di oggi, 14 marzo 2022, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative, un’autoscala, un’autobotte, il Carro Teli e il TA/6 in Via Tor de Schiavi per l’incendio appartamento al quinto piano di una palazzina di sette.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’abitazione interessata dal rogo è stata resa inagibile, otto appartamenti sono stati evacuati, interdetto appartamento al quarto e quinto piano per lesioni ai solai.

Sette persone sono state portate sul terrazzo di copertura del fabbricato e soccorse dal personale sanitario a causa del fumo inalato. Non risultano persone ferite.

Funzionario VVF, Polizia di Stato, Polizia di Roma Capitale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio