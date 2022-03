Doppio incidente sul Grande Raccordo Anulare: traffico in tilt

Circolazione rallentata sul Grande Raccordo Anulare a causa di due diversi incidenti questa mattina, 14 marzo 2022.

Incidenti sul GRA, la viabilità di questa mattina

In carreggiata esterna: code per incidente tra l’Appia e la A24 Roma-Teramo e tra l’Aurelia e la Via Del Mare. In carreggiata interna: code per incidente tra Boccea e Cassia Bis. Lo comunica Astral Infomobilità.

Al momento, non sono state rese note la dinamica e l’entità dei due sinistri; potrebbero seguire aggiornamenti. Nel frattempo, si raccomanda di procedere con attenzione.

Foto di repertorio