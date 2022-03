Si segnala la presenza di code questa mattina, 14 marzo 2022, sulla SS148 Pontina a causa di un incidente tra tre vetture.

Incidente sulla Pontina, traffico in tilt

Sulla SS148 Pontina code da via Tufello a via Casali Pian del Frasso in direzione di Roma a causa di un incidente al km 36 che ha coinvolto 3 vetture. Lo comunica Astral Infomobilità.

Al momento, non sono state rese note la dinamica e l’entità del sinistro, pertanto potrebbero seguire aggiornamenti. Si raccomanda di procedere con cautela.

Foto di repertorio