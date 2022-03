Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani controlli antidroga nella periferia est della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati effettuati tutti nei pressi delle note piazze di spaccio di via dell’Archeologia

In manette è finita una 51enne, già nota ai militari, che è stata notata aggirarsi con fare sospetto e a seguito di perquisizione personale è stata trovata in possesso di 9 dosi di cocaina del peso di circa 5 g. e della somma contante di 200euro.

In manette anche una 45enne, disoccupata, in atto sottoposta alla misura della prevenzione personale e dell’avviso orale nonché della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G., che è stata notata mentre cercava di disfarsi di un involucro gettandolo dal ballatoio. I militari dopo aver recuperato l’involucro hanno rinvenuto al suo interno 18 dosi di cocaina del peso di circa 10 g.. In manette anche una 24enne, disoccupata e con precedenti, notata nella nota piazza di spaccio mentre si aggirava con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di ben 45 dosi di cocaina del peso di circa 24 g. e della somma contante di 850 euro. Nelle sue tasche nascondeva 9 dosi della stessa droga e 140 euro. Identificato anche l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Gli stessi Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato un 20enne romano, disoccupato e con precedenti, mentre cercava di occultare, ai piedi di un paletto di ferro, delle bustine di plastica. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina del peso di 15 g. e ulteriori 3 dosi di hashish del peso di circa 3.5 g., nonché della somma contante di 200 euro.

In manette, infine, è finito anche un 30enne romano, senza occupazione e già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, fermato dai Carabinieri in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia e trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, 28 dosi di hashish e 755 euro, ritenuti provento di attività illecita.

Tutta la droga rinvenuta nel corso dei controlli è stata sequestrata assieme al denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio, mentre gli arrestati sono stati condotti in caserma.

Tutti gli arresti sono stati già convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.