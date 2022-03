Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 23:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 marzo, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Foto di repertorio