Uno studio fotografico che in realtà era un luogo di incontro per fare sesso di gruppo a pagamento. Il tutto gestito da persone che fornivano una paga fissa alle donne presenti. Nei guai i titolari dell’attività, indagati per sfruttamento della prostituzione.

Roma, giro di prostituzione “travestito” da studio fotografico: attività di sesso di gruppo a pagamento a Portuense

Un loft con tanto di buttafuori, per controllare la situazione e far star tranquilli i clienti. Il posto era anche in cattive condizioni igienico-sanitarie. Sul luogo sono stati trovati anche materassi sporchi e materiale per adulti, tra cui filmini e sex toys. Sequestrati inoltre dalle forze dell’Ordine circa 350 euro in contanti. Proseguono le indagini per comprendere meglio quanto fosse vasto il giro di prostituzione.

I clienti venivano trovati tramite siti di annunci online e le donne che si prestavano venivano retribuite con 60 euro in contanti al giorno. Quanto avvenuto fa riflettere su quanto possa essere utile regolamentare il settore.