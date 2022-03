La lite è stata la classica scintilla che ha fatto traboccare il vaso. Un diverbio con i vicini di casa e poi i danni fatti all’androne condominiale. Le urla e i rumori, che hanno fatto spaventare non poco i residenti del condominio alla Balduina. Questi ultimi hanno così chiamato il 112 per segnalare cosa stava accadendo.

Balduina, si rinchiude in casa dopo aver spaccato tutto nell’androne condominiale

L’episodio è avvenuto nella tarda mattina di oggi, a Balduina. Nel noto quartiere di Roma, sono dovuti intervenire gli agenti di polizia, assieme ai vigili del fuoco. Fermato e portato via, grazia anche all’ausilio dell’autoscala dei pompieri, necessaria per far uscire di casa l’uomo, che avrebbe desistito dai suoi intenti, convinto proprio dagli agenti intervenuti. Sarebbero stati futili motivi alla base della rabbia dell’uomo, che ha aggredito verbalmente i condomini e poi scagliato a terra i vasi presenti nell’androne condominiale e preso a calci e pugni le porte di casa e l’ascensore.

Appena ha udito l’arrivo delle forze dell’Ordine, a sirene spiegate, l’uomo si è barricato in casa. In seguito, è stato portato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito.

