7:

SANT’ELIA FIUMERAPIDO 6: CASTELLIRI PATRICA SAN GIOVANNI INCARICO VILLA LATINA 5: AQUINO ARPINO FONTANA LIRI PIGLIO SERRONE 4: AMASENO CASALVIERI FUMONE PIEDIMONTE SAN GERMANO POFI RIPI SAN DONATO VAL DI COMINO SAN GIORGIO A LIRI SANTOPADRE STRANGOLAGALLI TRIVIGLIANO 3: CAMPOLI APPENNINO CASTRO DEI VOLSCI MOROLO ROCCA D’ARCE SAN VITTORE DEL LAZIO TORRICE VICO NEL LAZIO 2: ALVITO AUSONIA BROCCOSTELLA COLFELICE COLLE SAN MAGNO CORENO AUSONIO GIULIANO DI ROMA ROCCASECCA TERELLE VILLA SANTO STEFANO 1: ACUTO ARNARA ATINA CASTELNUOVO PARANO FONTECHIARI GALLINARO PASTENA PIGNATARO INTERAMNA SAN BIAGIO SARACINISCO SGURGOLA TORRE CAJETANI TREVI NEL LAZIO VALLECORSA VILLA SANTA LUCIA

INFORMATIVA ALLA POPOLAZIONE SUL RISCHIO COVID

Dopo un periodo in cui si è osservato un andamento favorevole della curva epidemica COVID-19 con sensibile diminuzione dei casi giornalieri e un graduale miglioramento di tutti gli indicatori correlati, nell’ultima settimana in tutto il Paese è stato rilevato un sensibile aumento dei nuovi contagi dovuto, almeno in parte, alle varie feste del periodo di carnevale.

Corre quindi l’obbligo di rammentare a tutta la popolazione la necessità di continuare ad adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre le occasioni di contagio da COVID-19 ad iniziare dall’uso delle mascherine al chiuso, peraltro ancora obbligatorio.

L’uso delle mascherine all’aperto va adottato ogni qualvolta non sia possibile rispettare le distanze minime di sicurezza dalle altre persone e rimane comunque consigliato in ogni caso.

Si raccomanda di evitare, quando possibile, ogni situazione di assembramento tenendo sempre presente che il distanziamento sociale continua ad essere una misura precauzionale efficace nell’interrompere la trasmissione del virus da soggetto a soggetto.

È sempre valido il consiglio di igienizzare frequentemente le mani, di fare attenzione alla comparsa di sintomatologia specifica (tosse, febbre, rinite, ecc) e, nel caso, di rivolgersi prontamente al proprio medico curante per consigli sulle misure da adottare.