Roma, Pigneto. Sospesa dal Questore la licenza di un bar, in zona piazzale Prenestino, per 10 giorni. Attenzionato anche grazie i numerosi esposti dei cittadini.

Il provvedimento

È stata disposta dal Questore di Roma, con provvedimento ai sensi dell’articolo articolo 100 TULPS, la sospensione della licenza per la durata di 10 giorni nei confronti del titolare di un locale-bar in piazzale Prenestino.

Il locale in questione, segnalato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Maggiore quale luogo di ritrovo di persone dedite ad attività di spaccio, era stato oggetto di numerosi esposti e lamentele da parte del comitato di quartiere e della comunità residente, legati al degrado urbano e all’abusivismo commerciale, nonché allo spaccio di stupefacenti.

In occasione dei numerosi controlli amministrativi effettuati dalla Polizia di Stato nei mesi scorsi, erano state riscontrate numerose violazioni delle vigenti normative disposte per il contrasto della diffusione del virus Covid -19, sanzionate con verbali per importi superiori a 2 mila euro e con la chiusura per 5 giorni dell’attività.

La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Roma ha avviato così un’istruttoria, al termine della quale il Questore ha firmato un provvedimento per la sospensione della licenza per 10 giorni, notificato nella giornata odierna dagli agenti del commissariato Porta Maggiore che, come previsto, hanno affisso sulla serranda del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore”.