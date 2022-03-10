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Bollettino positivi al Covid in Ciociaria di oggi. 578 nuovi casi e 3 decessi

di Redazione0
Bollettino positivi al Covid in Ciociaria di oggi. 578 nuovi casi e 3 decessi

Registrati tre decessi: un uomo di 83 anni di Vallecorsa, un uomo di 85 anni di Ceccano e una donna di 74 anni di Sora con patologie pregresse.

Altri comuni con casi:
8:
CASTRO DEI VOLSCI
PALIANO
PATRICA

7:

ARNARA
CASTELLIRI
CEPRANO

6:

BROCCOSTELLA
SANT’ELIA FIUMERAPIDO

5:

ARCE
PESCOSOLIDO
SAN DONATO VAL DI COMINO

4:

AMASENO
ESPERIA
PIGLIO
SAN GIOVANNI INCARICO
SGURGOLA
TORRE CAJETANI
TORRICE

3:

ALVITO
ATINA
CAMPOLI APPENNINO
COLFELICE
CORENO AUSONIO
FONTANA LIRI
FONTECHIARI
GIULIANO DI ROMA
PASTENA

2:

CASALVIERI
FALVATERRA
GALLINARO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGNATARO INTERAMNA
SAN GIORGIO A LIRI
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT’APOLLINARE
SANTOPADRE
STRANGOLAGALLI
VALLEROTONDA
VICO NEL LAZIO
VILLA LATINA

1:

AQUINO
AUSONIA
CASTROCIELO
COLLE SAN MAGNO
COLLEPARDO
GUARCINO
MOROLO
PICO
POFI
SETTEFRATI
TREVI NEL LAZIO
VILLA SANTA LUCIA

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