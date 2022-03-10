Bollettino positivi al Covid in Ciociaria di oggi. 578 nuovi casi e 3 decessi

Registrati tre decessi: un uomo di 83 anni di Vallecorsa, un uomo di 85 anni di Ceccano e una donna di 74 anni di Sora con patologie pregresse.
Altri comuni con casi:
8:
|CASTRO DEI VOLSCI
|PALIANO
|PATRICA
7:
|ARNARA
|CASTELLIRI
|CEPRANO
6:
|BROCCOSTELLA
|SANT’ELIA FIUMERAPIDO
5:
|ARCE
|PESCOSOLIDO
|SAN DONATO VAL DI COMINO
4:
|AMASENO
|ESPERIA
|PIGLIO
|SAN GIOVANNI INCARICO
|SGURGOLA
|TORRE CAJETANI
|TORRICE
3:
|ALVITO
|ATINA
|CAMPOLI APPENNINO
|COLFELICE
|CORENO AUSONIO
|FONTANA LIRI
|FONTECHIARI
|GIULIANO DI ROMA
|PASTENA
2:
|CASALVIERI
|FALVATERRA
|GALLINARO
|PIEDIMONTE SAN GERMANO
|PIGNATARO INTERAMNA
|SAN GIORGIO A LIRI
|SAN VITTORE DEL LAZIO
|SANT’APOLLINARE
|SANTOPADRE
|STRANGOLAGALLI
|VALLEROTONDA
|VICO NEL LAZIO
|VILLA LATINA
1:
|AQUINO
|AUSONIA
|CASTROCIELO
|COLLE SAN MAGNO
|COLLEPARDO
|GUARCINO
|MOROLO
|PICO
|POFI
|SETTEFRATI
|TREVI NEL LAZIO
|VILLA SANTA LUCIA