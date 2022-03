Artena, alimentari Pietrina festeggia i 10 anni di attività

Ci sono posti che legano i prodotti della terra alle persone. Ci sono posti che regalano vicinanza, quattro chiacchiere sotto casa e buon cibo. Sono gli alimentari, le botteghe di quartiere, i negozi di paese.

Posti come l’alimentari di Pietrina Coltrè a via Fleming ad Artena.

Il pane dei forni di Artena, i formaggi dell’aziende locali, le uova a kilometro zero e una grande varietà di prodotti tipici del centro Italia. Da dieci anni quest’attività commerciale garantisce una spesa di qualità all’insegna dei prodotti locali e della genuinità.

“Sono passati 10 anni, non ci credo ancora! Ricordo ancora l’emozione di quel primo giorno, pensare che sia passato così tanto tempo mi rende felice. Tutto questo lo devo alle persone che mi sono state vicino, a tutte le persone che mi hanno sempre scelto”, racconta Pietrina Coltrè, titolare del negozio.

Un appuntamento speciale per festeggiare i 10 anni di attività



Per condividere questo traguardo, Pietrina Coltrè ha deciso di festeggiare a via Fleming con una degustazione enogastronomica locale, avvenuta stamattina.