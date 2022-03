Brutto scontro tra 3 auto sulla Pontina: due di loro si ribaltano

Bruttissimo incidente sulla via Pontina, tra Campoverde e Genio Civile. Lo scontro ha coinvolto tre vetture.

Incidente sulla Pontina: traffico bloccato per diverse ore

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 07:15 di oggi, giovedì 10 marzo 2022, sulla via Pontina, più precisamente vicino l’hub Vaccinale dell’Abbvie, tra Campoverde e Genio Civile. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, tre auto hanno avuto uno scontro terribile tanto che due di loro si sono completamente ribaltate.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone subito trasportate in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Sul posto sono giunte immediatamente tre ambulanze e una volante della Polizia stradale di Aprilia per ricostruire l’esatta dinamica del fattaccio.

Aggiornamento Anas

Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma sulla strada statale 148 “Pontina” a causa di un incidente avvenuto al km 51,900, all’altezza della località Genio Civile (Roma).

Nel sinistro sono coinvolti tre veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.