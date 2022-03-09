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Covid Ciociaria, poco più di 500 positivi nell’ultimo bollettino ma 4 morti con pregresse patologie

di Redazione0
covid ciociaria bollettino di oggi 9 marzo 2022 morti positivi

Registrati quattro decessi:

una donna di 94 anni di Sant’Elia Fiumerapido, un uomo di 77 anni di Frosinone, una donna di 65 anni di Cassino, un uomo di 81 anni di Falvaterra, tutti con patologie pregresse
altri comuni con casi:
8:
FONTANA LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
TORRICE

6:

ARPINO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
SERRONE

5:

FIUGGI
FONTECHIARI
POFI
RIPI
TREVI NEL LAZIO
TRIVIGLIANO

4:

ACUTO
CERVARO
PASTENA
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
SUPINO

3:

AMASENO
AQUINO
CASTROCIELO
PATRICA
SANT’APOLLINARE
SANTOPADRE
2:
CASALVIERI
CASTELLIRI
CASTELNUOVO PARANO
MOROLO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN GIORGIO A LIRI
SANT’ELIA FIUMERAPIDO
STRANGOLAGALLI
TORRE CAJETANI
VALLEROTONDA
VICO NEL LAZIO
VILLA LATINA
1:
ALVITO
ARNARA
ATINA
BELMONTE CASTELLO
BROCCOSTELLA
CORENO AUSONIO
ESPERIA
FUMONE
GALLINARO
PESCOSOLIDO
ROCCA D’ARCE
ROCCASECCA
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SETTEFRATI
SGURGOLA
VALLECORSA
VICALVI
VILLA SANTO STEFANO

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