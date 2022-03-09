Registrati quattro decessi:
una donna di 94 anni di Sant’Elia Fiumerapido, un uomo di 77 anni di Frosinone, una donna di 65 anni di Cassino, un uomo di 81 anni di Falvaterra, tutti con patologie pregresse
altri comuni con casi:
8:
|FONTANA LIRI
|SAN GIOVANNI INCARICO
|TORRICE
6:
|ARPINO
|MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
|SERRONE
5:
|FIUGGI
|FONTECHIARI
|POFI
|RIPI
|TREVI NEL LAZIO
|TRIVIGLIANO
4:
|ACUTO
|CERVARO
|PASTENA
|PIEDIMONTE SAN GERMANO
|PIGLIO
|PIGNATARO INTERAMNA
|SUPINO
3:
|AMASENO
|AQUINO
|CASTROCIELO
|PATRICA
|SANT’APOLLINARE
|SANTOPADRE
2:
|CASALVIERI
|CASTELLIRI
|CASTELNUOVO PARANO
|MOROLO
|SAN DONATO VAL DI COMINO
|SAN GIORGIO A LIRI
|SANT’ELIA FIUMERAPIDO
|STRANGOLAGALLI
|TORRE CAJETANI
|VALLEROTONDA
|VICO NEL LAZIO
|VILLA LATINA
1:
|ALVITO
|ARNARA
|ATINA
|BELMONTE CASTELLO
|BROCCOSTELLA
|CORENO AUSONIO
|ESPERIA
|FUMONE
|GALLINARO
|PESCOSOLIDO
|ROCCA D’ARCE
|ROCCASECCA
|SAN BIAGIO SARACINISCO
|SAN VITTORE DEL LAZIO
|SETTEFRATI
|SGURGOLA
|VALLECORSA
|VICALVI
|VILLA SANTO STEFANO