Tragico incidente a Guidonia: questa notte, 9 marzo 2022, poco prima delle 2:00, un ragazzo di 21 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto.

Stando a quanto riportato dalle prime testimonianze, per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva via Fratelli Gualandi, finendo fuori strada, contro una cabina elettrica.

Immediatamente sono intervenuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, allertati da un passante. A nulla è servita la corsa disperata al Policlinico Umberto I: il 21enne è deceduto poco dopo.

La precisa dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio