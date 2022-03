Questa mattina, 9 marzo 2022, alle ore 7:50, la S.O. ha inviato in Via Emilio Faa di Bruno, a Roma, diverse squadre dei Vigili del Fuoco, a seguito di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’appartamento in cui sonon scaturite le fiamme si trova al settimo piano di una palazzina che comprende nove piani.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto erano presenti 2 Aps, un’autoscala, un’autobotte, carro autoprotettori, carro teli, funzionario di guardia, Polizia di Stato e 118.

Foto di repertorio