Registrato il decesso di una donna di 81 anni di Sant’Elia Fiumerapido con patologie pregresse
Altri comuni della Ciociaria con casi positivi al Covid:
8:
|CASTRO DEI VOLSCI
|SUPINO
7:
|CERVARO
|POFI
|TORRICE
6:
|ALVITO
|ARPINO
|COLFELICE
|FONTECHIARI
|PATRICA
|PONTECORVO
5:
|ESPERIA
|FONTANA LIRI
|GIULIANO DI ROMA
|MOROLO
|PIEDIMONTE SAN GERMANO
|SANT’ELIA FIUMERAPIDO
|SERRONE
|TREVI NEL LAZIO
4:
|AMASENO
|AQUINO
|CASALVIERI
|ROCCASECCA
|TRIVIGLIANO
3:
|BROCCOSTELLA
|CASTELLIRI
|CASTROCIELO
|GUARCINO
|PIGNATARO INTERAMNA
|SAN VITTORE DEL LAZIO
|SANT’APOLLINARE
|VICO NEL LAZIO
|VILLA LATINA
2:
|CAMPOLI APPENNINO
|COLLE SAN MAGNO
|CORENO AUSONIO
|PASTENA
|POSTA FIBRENO
|SAN DONATO VAL DI COMINO
|SAN GIORGIO A LIRI
|VALLECORSA
1:
|ACUTO
|ARNARA
|AUSONIA
|BELMONTE CASTELLO
|FUMONE
|GALLINARO
|PESCOSOLIDO
|PICINISCO
|PICO
|ROCCA D’ARCE
|SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
|SANTOPADRE
|SGURGOLA
|VALLEMAIO
|VALLEROTONDA
|VICALVI
|VILLA SANTO STEFANO