8.3 C
Roma
8 Marzo 2022
Ultim'ora

Anche Cave a sostegno dell’Ucraina: la protezione…

Risalgono i casi positivi (ma aumentano anche…

Roma, scomparso 15 anni fa Giovanni Rizzo.…

Sora, 33enne nei guai per spaccio di…

Appassionati delle due ruote, sconti assicurativi per…

Roma. Feci di topo in un ristorante…

Roma, due incidenti mortali in mattinata. Centauro…

Tragico incidente in zona La Rustica: morta…

Tor Bella Monaca, 36enne vede i Carabinieri…

Tuscolano, brutto incidente tra un tram e…

Casilina News
Attualità

Risalgono i casi positivi (ma aumentano anche i tamponi) in Ciociaria: morta una donna con pregresse patologie a Sant’Elia Fiumerapido

di Redazione0
Risalgono i casi positivi (ma anche i tamponi) in Ciociaria: morta una donna con pregresse patologie a Sant'Elia Fiumerapido oggi 8 marzo 2022
Registrato il decesso di una donna di 81 anni di Sant’Elia Fiumerapido con patologie pregresse

Altri comuni della Ciociaria con casi positivi al Covid:

8:
CASTRO DEI VOLSCI
SUPINO

7:

CERVARO
POFI
TORRICE

6:

ALVITO
ARPINO
COLFELICE
FONTECHIARI
PATRICA
PONTECORVO

5:

ESPERIA
FONTANA LIRI
GIULIANO DI ROMA
MOROLO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
SANT’ELIA FIUMERAPIDO
SERRONE
TREVI NEL LAZIO
4:
AMASENO
AQUINO
CASALVIERI
ROCCASECCA
TRIVIGLIANO
3:
BROCCOSTELLA
CASTELLIRI
CASTROCIELO
GUARCINO
PIGNATARO INTERAMNA
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT’APOLLINARE
VICO NEL LAZIO
VILLA LATINA
2:
CAMPOLI APPENNINO
COLLE SAN MAGNO
CORENO AUSONIO
PASTENA
POSTA FIBRENO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN GIORGIO A LIRI
VALLECORSA
1:
ACUTO
ARNARA
AUSONIA
BELMONTE CASTELLO
FUMONE
GALLINARO
PESCOSOLIDO
PICINISCO
PICO
ROCCA D’ARCE
SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
SANTOPADRE
SGURGOLA
VALLEMAIO
VALLEROTONDA
VICALVI
VILLA SANTO STEFANO

Scrivi un Commento

Salva il mio Nome, Email e Sito Web in questo browser per il prossimo commento.

dieci + dieci =

* Inviando un commento esprimi il tuo consenso per il trattamento dati, come indicato nella Privacy Policy e Cookie Policy