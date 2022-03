Appassionati delle due ruote, sconti assicurativi per i mezzi a zero emissioni

La tendenza seguita dai Governi negli ultimi anni ha spinto i consumatori e, soprattutto, gli appassionati dei mezzi a motore, a preferire veicoli elettrici, a zero emissioni.

Le ragioni sono semplici.

Si sta tentando, ormai da decenni, di seguire modelli produttivi e di consumo che riducano drasticamente le emissioni di CO2 nell’aria, a favore di sistemi più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Per spingere verso questa nuova abitudine di acquisto e accelerarne la produzione, il Governo italiano ha varato durante la pandemia importanti incentivi per gli acquisti di mezzi elettrici.

Tra questi, erano previsti importanti sconti anche sulle polizze assicurative.

Allo stato attuale, non si fa più riferimento a incentivi in questo senso, perché la spinta propulsiva verso acquisti di mezzi appartenenti a questa tipologia è stata superata.

Ciò nonostante, molte compagnie assicurative, soprattutto quelle più vicine ai temi ambientali, stanno prolungando l’applicazione di sconti eccezionali su tutte le polizze relative a mezzi elettrici.

Tra questi, chiaramente, sono inclusi anche quelli a due ruote, moto, scooter, motorini.

Consapevoli di quanto possa gravare la spesa assicurativa sulle tasche dei propri clienti, al punto da considerarla una delle più pesanti da sostenere durante l’anno, molti player di settore applicano sconti che arrivano persino al 50%.

Il metodo di calcolo è identico a quello di una normale RC moto, ma al momento della sottoscrizione viene direttamente applicato lo sconto per il pagamento.

È doveroso precisare che non si tratta di un obbligo a cui le assicurazioni devono sottostare, ma una libera scelta da parte loro.

Torna utile, a questo punto, approfondire le politiche di prezzo adottate dalle diverse compagnie, prima di stipulare una polizza sul proprio veicolo a due ruote.

Tra i player maggiormente vicini ai centauri, come agli amanti delle due ruote anche di piccola cilindrata, si distingue Genertel, compagnia diretta online con ottime proposte in tema di assicurazione moto.

Dalla semplicità di compilazione della richiesta di preventivo fino all’assistenza fornita ai clienti, senza dimenticare offerte e proposte mirate sulle esigenze di ognuno, Genertel si afferma tra le compagnie che strizzano maggiormente l’occhio ai motociclisti.

La convenienza di una polizza, infatti, è da ricercarsi anche nell’offerta dei servizi aggiuntivi da includere nel contratto, come le garanzie accessorie, utili a coprire i costi in caso di specifici eventi dannosi occorsi al proprio mezzo.

Consultando quelle proposte dalla compagnia ce ne sono di molto interessanti, come la garanzia MiniKasko abbigliamento, che copre eventuali danni alla tenuta da motociclista, o Protezione imprevisti, che interviene in casi come lo smarrimento delle chiavi.

Anche la polizza collisione animali selvatici può essere una garanzia interessante se si prediligono percorsi in campagna o montagna.

È importante anche non dimenticare le più tradizionali Assistenza stradale o Tutela legale, che tornano sempre utili in caso di incidente.

Approfittare degli sconti sui mezzi a zero emissioni, integrando un maggior numero di garanzie accessorie, è un modo efficace di assicurarsi ampia copertura per se stessi è il proprio veicolo, nel lungo periodo.