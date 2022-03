Scomparso mentre tentava di raggiungere Roma nel 2007: di Giovanni Rizzo non si hanno, purtroppo, ancora notizie. La figlia dell’uomo, proprio in occasione dei 15 anni dalla scomparsa del padre, ha lanciato nuovamente un appello a Chi l’ha visto?

Di seguito, il tweet:

“Non abbiamo avuto nessun aggiornamento”: Appello della figlia di Giovanni Rizzo. L’#8marzo 2007 ha preso un volo dall’aeroporto di #Linate per raggiungere #Roma. Doveva rientrare il giorno dopo, ma così non è stato. Cosa gli è successo?#chilhavisto→ https://t.co/PKNZQ0Uk9Y pic.twitter.com/YejfsnfksG — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 8, 2022

La scheda di Chi l’ha visto?

Giovanni Rizzo, 52 anni, vive ad Abbadia Lariana (Lecco) con la famiglia. L’8 marzo 2007 è uscito di casa con una valigetta tipo 24 h contenente un pigiama, l’attestato di idraulico e la licenza illimitata per il servizio militare e si è diretto all’aeroporto di Linate per raggiungere Roma, accompagnato da un amico taxista di Lecco che sarebbe dovuto andare a riprenderlo l’indomani, ma la conferma del ritorno da parte sua non è mai arrivata. L’ultimo contatto con la moglie è avvenuto alle 19:15. Potrebbe trovarsi in difficoltà.

Giovanni Rizzo

Sesso: M

Età: 52 (al momento della scomparsa)

Statura: 180

Occhi: castani

Capelli: brizzolati

Abbigliamento: giaccone di colore scuro, un lupetto nero, pantaloni grigi e scarpe nere

Segni particolari: Porta occhiali da vista, manca dei denti incisivi superiori e ha un tatuaggio sull’avanbraccio sinistro a forma di cuore di colore rosso, con una colomba con un nastro nel becco su cui è inciso il nome “Pia”

Scomparso da: Roma

Fonte: Chi l’ha visto?