Si segnala la presenza di code sulla A1 Milano-Napoli questa mattina, 8 marzo 2022, tra Ferentino e Anagni a causa di un incidente.

A1, incidente tra Ferentino e Anagni: code fino a 3 km

Il sinistro è avvenuto al km 611, in direzione Roma: al momento, il traffico risulta bloccato e ci sono code fino a 3 km. Non sono state rese note l’entità e la dinamica precisa dell’incidente. La notizia è stata riportata da Autostrade per l’Italia.

Si raccomanda di procedere con cautela; potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio