Airbnb, più di 61.000 prenotazioni per Kiev: l’aiuto per il popolo ucraino

Dare vicinanza al popolo di Kiev e a molte zone dell’Ucraina tramite Airbnb. È questa l’iniziativa che sta spopolando in questi giorni per dare supporto, anche economico, alle persone colpite dalla guerra in Ucraina.

Airbnb: le case prenotate a Kiev per mandare soldi

In soli due giorni state prenotate più di 61.000 notti in Ucraina. L’iniziativa, che ha fatto il giro del mondo, è nata per sostenere le persone che in questo momento si trovano assediate dalle bombe. Raffica di prenotazioni che non vedranno mai la presenza effettiva, ma che servono come tramite per mandare soldi alle famiglie che potrebbero essere in difficoltà.

Non solo raccolta fondi, quindi, anche un modo per esprimere la propria vicinanza al popolo ucraino. Come un host di quelle zone che, ricevendo una prenotazione nel suo appartamento, si è detto scioccato dalla somma di denaro ricevuta.

Brian Chesky, Ceo di Airbnb ha twittato: «In 48 ore sono state prenotate 61,406 notti in Ucraina. Sono 1,9 milioni di dollari che arrivano alle persone in difficoltà».