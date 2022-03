Vendere casa a Roma: il mercato immobiliare della capitale nel 2022

Casal Palocco sale, Testaccio scende: sono queste le indicazioni del mercato immobiliare a Roma per il 2022. Uno scenario in cui gli under 30 si mettono in cerca della prima casa, possibilmente in periferia. Proprio i giovani, infatti, sono gli acquirenti principali in questo momento, con un incremento della richiesta pari al 20% non solo nella Capitale ma anche in provincia. La tendenza è chiara: le zone più tranquille e con il verde saranno preferite rispetto al centro della città.

Gli scenari per i prossimi mesi

Secondo le previsioni che riguardano l’andamento delle quotazioni delle abitazioni, cresceranno quartieri come Casalotti, Infernetto e Axa, mentre caleranno il centro storico e Trastevere. L’incremento stimato è pari allo 0.3%, anche se con situazioni differenti a seconda della zona: in alcuni quartieri l’aumento arriverà a toccare il 10%. Una dimostrazione evidente della resilienza del mattone. Il mercato ha ricevuto un notevole impulso grazie alla nuova centralità che, dallo scoppio della pandemia, ha acquisito il ruolo della casa. In base alle proiezioni, si può ipotizzare che tale tendenza continuerà per tutto l’anno.

Il dettaglio dei quartieri

I quartieri che faranno registrare il più significativo incremento dei prezzi saranno Infernetto, Casal Palocco e Axa, con una crescita di quasi 7 punti percentuali in virtù della quale si andrò da 2.338 a quasi 2.500 euro al metro quadro. A Castelverde e Lunghezza la crescita sarà del 2%, mentre a Maglianella, a Casal Selce e a Casalotti supererà il 3%. Se ci si sposta in una zona più centrale, invece, si nota che ad aumentare sono le quotazioni di Flaminio e di Parioli, con un costo di oltre 5.600 euro al metro quadro, mentre a Delle Vittorie, Mazzini, Borgo e Prati si rimane oltre i 5.200 euro. Non male i quartieri del Quadraro, di Cinecittà, di Colli Albani e di Appio Latino, con un incremento di 1 punto percentuale e mezzo: la vicinanza della metropolitana è senza dubbio un aspetto decisivo in tal senso.

Dove sono i prezzi stabili

I quartieri in cui i prezzi rimangono stabili sono quelli di Ponte Milvio, di Vigna Clara e di Casal Bertone: qui l’incremento non raggiunge l’1%, proprio come a Fleming, a Corso Francia, al Pigneto, a San Lorenzo e alla Giustiniana. È di mezzo punto percentuale la crescita a Centro Giano, a Casal Bernocchi, a Vitinia e ad Acilia.

