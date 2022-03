Cassino, auto nella cunetta: anche un’altra bimba trasferita a Roma

Arrivano aggiornamenti sul brutto incidente che c’è stato nel tardo pomeriggio di sabato, nella zona di Cassino, dove un’auto è finita in una cunetta. Disposto il trasferimento in un altro ospedale anche per un’altra bambina coinvolta nel sinistro.

Incidente drammatico: auto finisce in una cunetta. Altra bimba trasferita

Disposto il trasferimento in un altro nosocomio per una delle bambine rimaste coinvolte nell’incidente di sabato scorso, quando una Fiat Panda è finita all’interno di una cunetta.

La mamma, che portava la macchina, e suo figlio di 8 anni sono stati trasferiti con l’elisoccorso in un ospedale, mentre gli altri due figlioletti di 7e 12 anni in un nosocomio della zona di Cassino. Nella giornata di ieri, però, per una delle bambine è stato reso necessario il trasferimento presso una struttura di Roma per permettere l’intervento chirurgico.

Potrebbero seguire aggiornamenti.