Roma, recuperati dieci orologi rubati di ingente valore

Al termine di una attenta attività di indagine, condotta dagli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, relativa al furto di un orologio del valore di 15 mila euro, sono stati denunciati due uomini, entrambi romani: un 52enne per furto aggravato ed un 60enne per ricettazione.

Durante gli accertamenti sono stati recuperati, oltre all’orologio oggetto di furto, altri 10 esemplari di una nota marca e per i quali sono in corso gli accertamenti per stabilirne la provenienza.