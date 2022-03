Verso le 3:30 di questa notte, 7 marzo 2022, la Squadra Operativa ha inviato a Tivoli, in via Parma, la squadra VVF (18/A) con in supporto un’autobotte (AB10) per l’incendio di un’enorme quantità di rifiuti di vario genere all’interno del campo nomadi.

Tivoli, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta; i soccorritori stanno provvedendo all’estinzione delle fiamme.

Una volta estinto l’incendio, si potrà procedere con la bonifica dell’aerea interessata tramite l’utilizzo di una pala meccanica messo a disposizione dal comune.