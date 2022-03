Due scosse di terremoto si sono susseguite ai Castelli Romani poco fa. Tra la tarda mattinata e nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 marzo 2022, c’è stata prima una scossa ad Albano Laziale e poco dopo, un’altra ad Ariccia. Entrambe sono state segnalate da INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Doppia scossa ai Castelli Romani poco fa: prima ad Albano Laziale e poi ad Ariccia

Le due scosse di terremoto di oggi ai Castelli Romani sono state di lieve intensità. Infatti, la prima registrata alle 12:59 ad Albano Laziale è stata di Magnitudo 2.1. La seconda, quella di poco fa, c’è stata alle 16:25, ad Ariccia. La magnitudo di quest’ultima era di maggiore, seppur leggera, intensità: 2.5. Entrambi i movimenti sismici sono state avvertiti anche nei paesi limitrofi ai suddetti.

Data l’entità non proprio esagerata delle scosse di terremoto è altamente improbabile che vi siano stati danni a cose e/o persone. Se escludiamo che ci siano stati possibili feriti, è comunque più probabile che si possa essere registrato qualche lieve danno alle cose. Per ora, comunque, non ne abbiamo notizia.

Potrebbero seguire altre scosse di terremoto (magari di assestamento, ma comunque non ce lo auguriamo) e in caso vi terremo aggiornati, così come se ci pervenissero informazioni in merito a eventuali danni, modificheremo l’articolo, ma lo riteniamo poco plausibile.