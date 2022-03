Ad Alatri, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in esecuzione del provvedimento di “ Espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ”, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Torino, ha tratto in arresto un 34enne di nazionalità albanese ma residente ad Alatri.

L’uomo, già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto, così come disposto dalla competente A.G., alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione ove sconterà la pena detentiva di 8 mesi a seguito del reato di “falsa attestazione sulle proprie generalità rese a P.U., commesso nel 2016 in un comune della provincia di Torino.

Foto di repertorio