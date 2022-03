Roccasecca, cadavere in strada: i passanti lanciano l’allarme

Tragedia a Roccasecca, dove un il corpo senza vita di un 61enne sarebbe stato ritrovato in strada nella serata di giovedì, 3 marzo 2022. A quanto si apprende, ad accorgersi di quanto accaduto sarebbero stati alcuni passanti che, vedendo l’uomo a terra, avrebbero dato l’allarme.

Ritrovato il corpo senza vita di un 61enne a Roccasecca

Sul posto sarebbero arrivati le Forze dell’Ordine e il personale del 118, ma per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto e le cause del decesso. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio