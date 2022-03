Incidente sulla Tangenziale Est: auto cade dal cavalcavia. Morto un 43enne

E’ di questa mattina l’intervento di numerose pattuglie della Polizia Locale del Gruppo II Sapienza e II Parioli, intorno alle ore 7:00 sulla tangenziale est in direzione San Giovanni, altezza stazione tiburtina per un incidente che ha coinvolto un’auto BMW il cui conducente ha perso il controllo del mezzo, impattando prima contro il guardrail per poi abbatterlo e finire sotto il ponte.

Roma. Incidente sulla Tangenziale Est, all’altezza della Stazione Tiburtina

Alla guida un uomo italiano di 43 anni, deceduto sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli.

