Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata presso la Centrale Montenero di Veroli, martedì 8 marzo dalle ore 08:30 alle 13:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Arnara : intero territorio comunale (ad eccezione della zona cimitero)

: intero territorio comunale (ad eccezione della zona cimitero) Comune di Ceccano : via Colle Leo, via Colle Leo Basso, via Acqua Santa, via Marano, via Colle Antico, via Colle Bruni, via Colle Pirolo, via San Luigi, via Ponticino, via Borgo Berardi, via Casette (parte alta), via San Francesco seconda traversa e parte di via per Frosinone

Comune di Frosinone : via Vetiche, e zone limitrofe

Comune di Pofi : centro storico

: centro storico Comune di Ripi : intero territorio comunale; inoltre, per le seguenti zone il ripristino del flusso idrico è previsto a partire dalle ore 17:00 della stessa giornata: via Colle Alto, via Pozzo Margherita, via Petroglie, via Ruspo, via Mandra Cacchiana, via Colle Ceraso, via Colle Castagno, via Pozzo Galloni, via Colle Lisi, via Carpine, zone servite da Colle Alto, zone servite da Colle Lancia

Comune di Strangolagalli : possibili basse pressioni sull'intero territorio comunale

Comune di Torrice: intero territorio comunale

Il ritorno alle normali condizioni fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti). Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

