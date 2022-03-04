Registrato il decesso di una donna di 59 anni residente da Isola del Liri con patologie pregresse
Altri comuni con casi
5:
|MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
|POFI
|TORRICE
|VILLA SANTA LUCIA
4:
|ARPINO
|CEPRANO
|PATRICA
3:
|ALVITO
|FONTECHIARI
|PICO
|PIGLIO
|SAN GIOVANNI INCARICO
|SAN VITTORE DEL LAZIO
|SANT’APOLLINARE
|TORRE CAJETANI
2:
|AQUINO
|ARCE
|ARNARA
|ATINA
|BROCCOSTELLA
|CAMPOLI APPENNINO
|CASTELLIRI
|ESPERIA
|FUMONE
|PIGNATARO INTERAMNA
|SERRONE
|SUPINO
|VICO NEL LAZIO
1:
|BELMONTE CASTELLO
|CASALVIERI
|CASTRO DEI VOLSCI
|CASTROCIELO
|CERVARO
|FILETTINO
|FONTANA LIRI
|GUARCINO
|PESCOSOLIDO
|SAN BIAGIO SARACINISCO
|SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
|SANT’ELIA FIUMERAPIDO
|SANTOPADRE
|TREVI NEL LAZIO
|VALLECORSA
|VILLA LATINA