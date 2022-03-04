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386 nuovi positivi nel bollettino di oggi in Ciociaria. morta una 59enne a Isola del Liri con patologie pregresse

di Redazione0
386 nuovi positivi nel bollettino di oggi in Ciociaria. morta una 59enne a Isola del Liri con patologie pregresse 4 marzo 2022
Registrato il decesso di una donna di 59 anni residente da Isola del Liri con patologie pregresse

Altri comuni con casi

5:
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
POFI
TORRICE
VILLA SANTA LUCIA
4:
ARPINO
CEPRANO
PATRICA
3:
ALVITO
FONTECHIARI
PICO
PIGLIO
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT’APOLLINARE
TORRE CAJETANI
2:
AQUINO
ARCE
ARNARA
ATINA
BROCCOSTELLA
CAMPOLI APPENNINO
CASTELLIRI
ESPERIA
FUMONE
PIGNATARO INTERAMNA
SERRONE
SUPINO
VICO NEL LAZIO
1:
BELMONTE CASTELLO
CASALVIERI
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
CERVARO
FILETTINO
FONTANA LIRI
GUARCINO
PESCOSOLIDO
SAN BIAGIO SARACINISCO
SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT’ELIA FIUMERAPIDO
SANTOPADRE
TREVI NEL LAZIO
VALLECORSA
VILLA LATINA

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