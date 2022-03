Vista la crisi bellica e la relativa emergenza, il comune Monte Compatri ha deciso di pubblicare a breve un avviso per chiedere la disponibilità sul territorio di alloggi adatti ad ospitare i cittadini ucraini in arrivo nella nostra Regione.

Avviso disponibilità all’accoglienza e assistenza di cittadini ucraini

La decisione va nella direzione indicata dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi che nei giorni scorsi ha inviato una nota ai sindaci della Provincia di Roma per richiamare l’attenzione sull’accoglienza dei cittadini ucraini.

“Già in questi giorni abbiamo seguito a Monte Compatri i primi casi di ricongiungimenti e stiamo facendo il possibile per fornire servizi e assistenza alle famiglie coinvolte – spiega il sindaco Francesco Ferri – In questo momento di emergenza umanitaria, l’Amministrazione comunale di Monte Compatri ritiene doveroso fare la propria parte e manifestare la sua disponibilità all’accoglienza e all’assistenza di chi è costretto a lasciare la sua casa a causa della guerra.

Invitiamo i cittadini a segnalare l’eventuale disponibilità sul territorio di unità abitative o singoli appartamenti adatti ad ospitare i cittadini ucraini secondo la disciplina CAS con oneri a carico del Ministero dell’Interno.

A breve sarà predisposto un indirizzo email specifico da dedicare al fine di una ricognizione puntale di soluzioni alloggiative immediatamente disponibili al fine di gestire situazioni arrivi”.