La scorsa serata, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito controlli nella periferia est della Capitale.

Il report

Sanzionati il titolare, un 49enne nigeriano, e i dipendenti – 5 cittadini nigeriani e uno della Sierra Leone – di un minimarket, sorpresi a svolgere attività lavorativa senza indossare la prevista mascherina. I Carabinieri hanno disposto la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

Chiusi altri due minimarket, uno, per 2 giorni, dove i Carabinieri hanno accertato che il gestore, un 31enne del Bangladesh, lavorava senza i previsti dispositivi di protezione individuale e l’altro, per 3 giorni, dove il titolare, 33enne nigeriano svolgeva attività lavorativa senza essere in possesso di Green Pass.

In totale, sono state elevate multe per 3.800 euro.