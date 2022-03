Ecco tutti i dettagli

Nella mattinata del 3 marzo 2022, a Paliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 77enne romano, residente a Paliano e censurato per reati contro il patrimonio e contro la persona, in ottemperanza dell’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri –Ufficio Esecuzioni Penali- per espiazione della pena residua di 2 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di ricettazione, minaccia, violenza sessuale e omicidio stradale commessi nella provincia di Roma negli 1985, 1998, 2008, 2011 e 2017.

L’arrestato, dopo le formalità rito, veniva condotto presso la propria abitazione dove sconterà la pena.