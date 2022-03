Scontro aperto tra Nicola Franco, Presidente del Municipio VI delle Torri, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In particolare, il territorio del contendere è quello di Tor Bella Monaca. Leggiamo le parole di Franco:

“Al Sindaco Gualtieri voglio dire: ‘A via dell’Archeologia- largo Brambilla ci vado io’. In un territorio lasciato e tralasciato dallo Stato, in cui è stato dato troppo spazio alla criminalità, chiedo che venga completata l’opera pubblica in largo Brambilla, angolo via dell’Archeologia, nel cuore di Tor Bella Monaca, al fine di realizzarci il ‘Palazzo delle Istituzioni’. Per portare finalmente un presidio dello Stato, dove lo Stato non c’è da troppo tempo”. Così in una nota il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco.

“A Tor Bella Monaca non serve soltanto reprimere le illegalità: netta deve essere la volontà di rigenerare e recuperare il tessuto urbano. Per questo lì, nella più grande piazza di spaccio e illegalità, vogliamo andarci noi, vogliamo spostarci lì, accanto ai cittadini, formalizzandone la richiesta al Sindaco Gualtieri e all’Assessore Veloccia, così come ribadito nella riunione di Giunta.

Sarebbe un gran giorno inaugurare un luogo del genere, nel cuore di un quartiere preda della criminalità, a pochi passi dal purtroppo famoso ‘parco del buco’ e dall’Istituto Comprensivo ‘Melissa Bassi’. Spero che il Sindaco e l’Assessore raccolgano questa nostra volontà e ci diano un sostegno concreto per far sì che lo Stato possa riappropriarsi di un territorio abbandonato dalle Istituzioni.

La nostra non vuole essere una sfida: è altresì presenza e testimonianza Istituzionale. Lo faremo umilmente, con determinazione e con spirito di servizio. Portiamo a largo Brambilla il ‘Palazzo delle Istituzioni’, con un presidio di Polizia Locale, la sede degli Organi Municipali e degli Uffici necessari al loro funzionamento, gli Spazi Culturali, la Croce Rossa, la Protezione Civile, un Ufficio Condono Decentrato e un ufficio di coordinamento delle A.C.R.U. (Associazioni Consortili per il Recupero Urbano)”.

Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco.