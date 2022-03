Primi giorni della settimana nella nostra regione conditi da tempo abbastanza buono (anche se non in tutto il Lazio) e temperature più che sufficienti nelle zone della provincia di Roma e di Frosinone, sebbene con giornate ancora molto ventilate.

Ci sarà un cambiamento nei prossimi giorni?

Scopriamo insieme quali sono le previsioni meteo previste per mercoledì e giovedì, rispettivamente 9-10

marzo 2022 nella zona del basso Lazio.

Previsioni meteo in provincia di Roma 9-10 marzo 2022

Mercoledì: giornata soleggiata, con probabilità di rovesci pari al 10%.

Umidità attesa al 37% e raffiche di vento nella media: 16 km/h.. Temperature quasi stabili: 17 la massima e 3 la minima.

Giovedì: giornata di sole: possibilità di rovesci pari al 10%.

Umidità attesa al 42% e raffiche di vento nella media: 16 km/h.. Temperature stabili: 14 la massima e 5 la minima.

Previsioni meteo in provincia di Frosinone 9-10 marzo 2022

Mercoledì: giornata soleggiata, con probabilità di rovesci pari al 10%.

Umidità attesa al 43% e raffiche di vento nella media: 10 km/h.. Temperature quasi stabili: 13 la massima e -1 la minima.

Giovedì: giornata di sole: possibilità di rovesci pari al 10%.

Umidità attesa al 48% e raffiche di vento nella media: 8 km/h.. Temperature stabili: 16 la massima e 1 la minima.

Tirando le somme… in attesa del meteo del week-end!

Dunque, due giornate di tempo buono, sia in Ciociaria che nella zona della Città Metropolitana di Roma, quelle del 9-10 marzo 2022. Temperature che restano abbastanza stabili rispetto a quelle della precedente settimana, sia per quanto riguarda la massima, che la minima. Venti nella media, anche se mercoledì saranno ancora abbastanza fastidiosi, che tenderanno ad attenuarsi un po’ nella giornata di giovedì. Improbabile che ci siano precipitazioni e fenomeni di maltempo in questi due giorni

Restate sintonizzati per scoprire che tempo farà e quali saranno le previsioni meteo per il fine settimana!