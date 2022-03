Tutti dovranno rispondere a vario titolo di tentato furto, danneggiamento in concorso, resistenza a P.U. e lesioni personali

Cassino: quattro denunciati dalla Polizia di Stato

Personale del Commissariato di P.S. di Cassino è intervenuto presso un centro commerciale della città, a seguito di una segnalazione giunta sulla linea di emergenza per un tentativo di furto su autovettura in sosta, con il sistema della foratura dello pneumatico.

Nella circostanza, un agente di Polizia in servizio presso la Questura di Palermo, mentre si trovava nel parcheggio di un centro commerciale di Cassino, ha notato un anziano intento a sostituire una ruota ma a quel punto, restando a distanza, ha deciso di attendere qualche minuto per osservare l’evolversi di una situazione che gli aveva destato qualche sospetto: poco dopo infatti, mentre il malcapitato era intento a sostituire lo pneumatico si era avvicinata un’auto, con a bordo due persone.

Il passeggero è sceso velocemente e proprio mentre tentava di introdursi nell’auto per mettere a segno il furto, è intervenuto prontamente il poliziotto che, qualificandosi, ha cercato di bloccare il malintenzionato, che tuttavia riusciva a divincolarsi e a darsi alla fuga.

Nel frangente però il fuggitivo aveva perso il telefonino, grazie al quale il personale del commissariato cittadino intervenuto è riuscito a ricostruire i contatti avuti dal soggetto per mettere a segno quel piano criminoso.

Di lì a breve, anche grazie alle informazioni avute dall’ agente in borghese ed alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, sono state individuate le quattro persone coinvolte nella vicenda, tutte residenti a Napoli e di età compresa tra i 31 ed i 48 anni, giunte in trasferta dalla confinante regione Campania a bordo di due auto.

Per tutti e quattro è scattata la denuncia e dovranno rispondere dell’ipotesi i reato di tentato furto e di danneggiamento in concorso.

Due di loro inoltre sono stati deferiti all’A.G. anche per resistenza a P.U. e lesioni nei confronti dell’agente in borghese per le ferite riportate a seguito della colluttazione avuta con uno dei quattro.

Foto di repertorio