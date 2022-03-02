304 positivi in Ciociaria e un decesso per Covid a Ceccano

registrato il decesso di una donna di 82 anni residente a Ceccano con patologie pregresse
Altri Comuni con casi:
2: AMASENO, ARPINO, CASTROCIELO, GIULIANO DI ROMA, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’APOLLINARE, STRANGOLAGALLI, VILLA SANTO STEFANO
1: ARCE, CAMPOLI APPENNINO, CASTELLIRI, CASTELNUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, FIUGGI, FONTECHIARI, GUARCINO, MOROLO, PIGLIO, SGURGOLA, SUPINO, VICO NEL LAZIO
1: ARCE, CAMPOLI APPENNINO, CASTELLIRI, CASTELNUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, FIUGGI, FONTECHIARI, GUARCINO, MOROLO, PIGLIO, SGURGOLA, SUPINO, VICO NEL LAZIO