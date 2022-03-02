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2 Marzo 2022
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304 positivi in Ciociaria e un decesso per Covid a Ceccano

di Redazione0
304 positivi in Ciociaria e un decesso per Covid a Ceccano
registrato il decesso di una donna di 82 anni residente a Ceccano con patologie pregresse

Altri Comuni con casi:

2: AMASENO, ARPINO, CASTROCIELO, GIULIANO DI ROMA, SAN VITTORE DEL LAZIO, SANT’APOLLINARE, STRANGOLAGALLI, VILLA SANTO STEFANO
1: ARCE, CAMPOLI APPENNINO, CASTELLIRI, CASTELNUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, FIUGGI, FONTECHIARI, GUARCINO, MOROLO, PIGLIO, SGURGOLA, SUPINO, VICO NEL LAZIO

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