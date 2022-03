Roma. Tragedia a Piramide: 71enne si accascia a terra e muore

Choc a Piramide, davanti alla fermata dei bus, questa mattina, 2 marzo 2022: un 71enne si è sentito male e, purtroppo, è deceduto.

Choc a Piramide: 71enne muore alla fermata del bus

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 71 anni che si è sentito male questa mattina in zona Piramide, nella Capitale. Nonostante il loro tempestivo arrivo, gli operatori del personale sanitario del 118, gli agenti della Polizia di Stato e del Gpit (gruppo pronto intervento traffico) non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Per permettere i soccorsi, il traffico è stato temporaneamente deviato. Stando ai primi riscontri, sembrerebbe che il 71enne sia venuto a mancare in seguito ad un malore improvviso.

Foto di repertorio