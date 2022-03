Alle ore 01:42 di questa notte, 2 marzo 2022, due squadre operative VVF con l’ausilio di due autobotti, sono intervenute in Via di Settebagni, all’interno del deposito giudiziario per l’incendio di circa 500 motorini.

Settebagni, l’intervento dei Vigili del Fuoco questa notte

È stato chiusa, in via precauzionale, il tratto della complanare del G.R.A. che si trova sopra il deposito per il tempo necessario allo spegnimento. Sul posto, anche la Polizia di Stato per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio