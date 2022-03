La città di Frosinone sarà protagonista della puntata, in onda la settimana prossima, di “Sì Viaggiare”, il popolare format di Rai2 su viaggi e turismo locale e internazionale, con notizie su mete, attività, eventi e curiosità.

I luoghi mostrati

Nei giorni scorsi, infatti, la troupe del servizio pubblico ha fatto tappa nel capoluogo, per visitare alcuni dei luoghi più suggestivi e caratteristici.

Il giornalista Massimiliano Clarizio, nell’introdurre il servizio sulle meraviglie della Ciociaria, partirà proprio da Frosinone, ripercorrendone la storia. Le telecamere si soffermeranno, quindi, sulla nuova sede comunale di Palazzo Munari, in via Plebiscito, inaugurata lo scorso ottobre dall’amministrazione Ottaviani, proponendo un’interessante intervista alla direttrice del Museo Archeologico, Maria Teresa Onorati, sui tesori racchiusi nella sezione romana all’interno del piano seminterrato, in particolare sui beni della fase repubblicana e imperiale e le collezioni numismatiche, valorizzati da uno splendido allestimento.

Di grande impatto anche le immagini relative alla visita nella cattedrale di Santa Maria Assunta, con una importante sezione del servizio dedicata al campanile, simbolo del capoluogo. Non poteva mancare una “incursione” delle telecamere Rai nello stadio comunale “Benito Stirpe”, casa del Frosinone calcio, una delle strutture sportive più all’avanguardia a livello nazionale e internazionale.

Ricordiamo che, qualora doveste perdervi l’episodio di Sì Viaggiare su Frosinone, sarà possibile recuperare la puntata grazie al sito e all’app gratuita di Raiplay.