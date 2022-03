I Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno svolto un’intensa attività di controllo del territorio in tutto il quadrante nord-ovest della Capitale mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e di degrado.

Il bilancio è di 5 persone denunciate a piede libero.

I dettagli

I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno denunciato un 56enne romano per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale a cui è sottoposto. L’uomo, infatti, a seguito di un controllo domiciliare, è stato trovato in casa in orario a lui imposto.

I Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno denunciato una 43enne romana che, nel corso di una verifica in via Fiordespini, è stata trovata in possesso di diversa merce appena asportata da un supermercato poco distante.

I Carabinieri della Stazione Roma Ponte Milvio, invece, hanno denunciato due cittadini romani, di 30 e 32 anni, trovati, in piazzale di Ponte Milvio, in possesso di due coltelli a serramanico.

Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Ottavia hanno denunciato un 47enne romano che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 12 g di hashish.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno identificato, e segnalato alla competente Prefettura, 5 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti.