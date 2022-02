Continua a preoccupare la situazione in Ucraina. Dopo quanto successo ieri, si spera nel buon esito dei negoziati che dovrebbero tenersi proprio oggi a Gomel, in Bielorussia, tra le delegazioni di Mosca e Kyiv (Kiev).

Crisi Ucraina, la Farnesina raccomanda a tutti gli italiani di lasciare la Russia

Intanto, dal sezione “Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri (Farnesina) si legge: “L’Unione Europea ha disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli provenienti dalla Federazione Russa, dal 27 febbraio 2022. Ciò comporta cancellazioni di voli e sospensione del traffico aereo tra la Federazione Russa e i Paesi dell’UE, inclusa l’Italia, sin dalla giornata del 27 febbraio.

In considerazione di questa misura e di possibili ulteriori restrizioni nelle prossime ore, si raccomanda fortemente ai connazionali presenti nel Paese a titolo temporaneo (turisti, studenti, persone in viaggio d’affari e simili) di organizzarsi tempestivamente per rientrare in Italia con i mezzi commerciali tuttora disponibili e di informarsi sui requisiti sanitari per il transito in Paesi esteri su questo sito e sui siti della rete diplomatico-consolare.

In questo quadro, si raccomanda inoltre di posticipare tutti i viaggi verso la Federazione Russa.

I connazionali presenti nel Paese e in procinto di rientrare in Italia devono contattare tempestivamente la compagnia aerea di riferimento per informazioni su itinerari alternativi. Risultano tuttora attivi voli con scalo a Istanbul, Doha, Abu Dhabi e Dubai.

Per raggiungere lo spazio Schengen via terra, sono disponibili bus da San Pietroburgo (Obvodnoy kanal 36, stazione pullman centrale) per Tallin, Estonia.

In alcune aree del Paese, più prossime al confine con l’Ucraina, risultano al momento sospesi i collegamenti aerei.

Si raccomanda ai connazionali di esercitare massima prudenza e cautela, in particolare nelle zone di confine e nelle “aree di particolare cautela” identificate nella sezione Sicurezza di questa Scheda.

Maggiori informazioni in merito e contatti utili sul sito dell’Ambasciata: https://ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2022/02/comunicato-ai-connazionali.html

Per eventuali emergenze, il numero da contattare è il seguente: +79060382441.

Chi si trova nelle regioni di Leningrado, Arkhangelsk, Pskov, Repubblica di Carelia, Vologda, Murmansk, Veliki Novgorod può contattare il numero +79219365191. Altri contatti sono riportati nella Scheda Paese.”

Altre informazioni sul sito del Ministero degli Esteri.

Foto di repertorio