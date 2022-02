Miglior tapis roulant elettrico da casa, quale scegliere?

Per alcuni l’attività sportiva è una vera e propria valvola di sfogo, per altri solo un modo per tenersi in forma e non accumulare chili in eccesso.

Molte persone amano recarsi con regolarità in palestra ma, complice il poco tempo e la condizione pandemica che subiamo ormai da diversi mesi, spesso è davvero difficile riuscire ad allenarsi con la giusta costanza.

Per questo motivo il settore degli attrezzi ginnici ha subito una forte accelerazione negli ultimi anni, con un numero sempre maggiore di individui che ha deciso di dedicare delle aree apposite della casa a macchinari di vario genere.

È il caso ad esempio del tapis roulant, potete trovarne tantissimi modelli su questo portale che vi permette di scegliere quello più adatto alle vostre necessità https://toptapisroulant.it/, un nastro elettrico per il quale è possibile regolare velocità e pendenza, così da simulare una camminata o una corsa domestica.

Si tratta di un ottimo modo per stimolare non solo gli arti inferiori, ma numerose fasce muscolari come l’addome e le braccia, che lavorano simultaneamente alle gambe.

In questo articolo troverete tutta una serie di importanti accorgimenti per scegliere il miglior modello di tapis roulant elettrico da casa, capace di soddisfare le vostre esigenze e rispondere a quella che al momento è la vostra forma fisica.

Sarebbe infatti un vero peccato investire nel modello sbagliato, poiché parliamo di prodotti dal prezzo abbastanza sostenuto, soprattutto se si richiedono alcune peculiarità di tipo professionale.

Sia che siate veri e propri esperti del settore, sia che vi approcciate per la prima volta alla disciplina, il mercato è ricco di soluzioni e anche voi avrete modo di trovare quella che maggiormente risponde alle necessità del momento, con la possibilità di crescere e migliorare in termini di performance e prestazioni.

Se siete desiderosi di iniziare immediatamente il vostro allenamento, non perdete altro tempo e leggete oltre, così da valutare correttamente tutti i parametri per la scelta.

Quali sono le caratteristiche di un tapis roulant

Numerosi sono i modelli che vi appariranno sullo schermo se cercherete un tapis roulant elettrico da casa. Alcuni sono realmente validi, altri non rispondono alle aspettative e pertanto è opportuno conoscere i parametri che bisogna vagliare con cura prima di procedere all’acquisto.

Il prezzo

Il primo elemento da fissare prima di selezionare un valido modello di tapis roulant elettrico da casa è un budget.

In questo modo vi sarà possibile escludere tutte le varianti che non rientrano in tale range, restringendo un campo davvero molto vasto.

Essenziale è la valutazione del rapporto qualità-prezzo, che avviene osservando attentamente tutte le funzioni e soppesando l’esborso di denaro con i vantaggi che è possibile ottenere in base alla funzionalità.

Leggete con attenzione le recensioni dei precedenti clienti, così da capire quali possono essere i pro e i contro anche in base alla vostra necessità del momento.

Se non siete dei veri professionisti, il suggerimento è di mantenervi su un buon livello medio, così da avere comunque la possibilità di crescere nel caso in cui le prestazioni fossero sempre più importanti.

Troverete sul web numerose offerte, tuttavia selezionate sempre brand di livello che possano garantire ottime prestazioni e materiali di grande qualità.

Il marchio

Come detto, il brand è un elemento essenziale quando si sceglie un modello di tapis roulant elettrico da casa. Esistono infatti marchi che nel corso del tempo sono stati capaci di farsi conoscere dai propri cliente e apprezzare sia in termini di design che si prestazioni, regalando prodotti di varie fasce di prezzo ma dall’ottima resa.

Pertanto, il consiglio è quello di affidarvi a case produttrici leader nel settore degli attrezzi da palestra, anche a costi di investire una cifra leggermente superiore rispetto a quella prevista, poiché i costi saranno perfettamente ripagati a livello di durate nel tempo e resistenza alle sollecitazioni continue.

Indipendentemente dal tipo di impiego che intendete fare del prodotto, optate per un’azienda che sappia costruire adeguatamente il macchinario e sia garanzia di durata senza una manutenzione eccessiva.

Le funzioni

Ogni tapis roulant elettrico da casa è dotato di una serie di funzioni di base e di altre che è possibile aggiungere a seconda del tipo di prestazioni che si desidera ottenere.

I modelli più semplici sono comunque dotati di differenti velocità e pendenze, che vi consentono di programmare diversi scenari in base alla vostra condizione fisica.

Le combinazioni vanno tuttavia ad aumentare se si sale nella fascia di prezzo, così che sia possibile creare un allenamento ad hoc per le proprie necessità.

Inoltre, è essenziale che il dispositivo abbia incorporata la capacità di misurare i principali parametri vitali, come il battito cardiaco e la pressione sanguigna, così da tenere sotto controllo il corpo per capire se si sta esagerando o se invece si può alzare ancora maggiormente il livello.

Numerose sono poi le tecnologie che è possibile ricercare, come lo schermo LCD che consente di impostare un rilassante sfondo o l’arresto automatico in caso di pericolo.

Più sarà moderno e attuale il macchinario, più il costo tenderà a crescere, ma il guadagno sarà soprattutto in termini di prestazioni e possibilità di modulare perfettamente l’attività fisica alla propria condizione.

Fatevi consigliare da un esperto del settore e optate per una soluzione comunque accessoriata, che possa garantire una buona base dalla quale partire.

La semplicità

Coloro che si approcciano per la prima volta a un tapis roulant elettrico da casa necessiteranno di un dispositivo semplice e intuitivo, che possa essere utilizzato senza richiedere una grande competenza.

Man mano che questa aumenta, allora è possibile potenziare la tecnologia e richiedere anche funzioni che siano di livello superiore e adatte a chi ha accumulato una certa esperienza sul campo.

Il suggerimento è di iniziare con un modello basico ed elementare, per poi crescere insieme alle proprie prestazioni fisiche, senza così bruciare il vostro potenziale di miglioramento.

La stazza

Acquistare un tapis roulant elettrico da casa è diventato un vero e proprio must nell’ultimo periodo, poiché la reclusione forzata dovuta alla pandemia ha portato sempre più persone a doversi allenare in casa, mantenendo l’abitudine anche quando non era più necessario.

Posizionare un macchinario di questo genere richiede degli spazi prestabiliti, che quindi è opportuno prendere in considerazione al momento della scelta.

Valutate quindi le dimensioni e, nel caso in cui l’area non sia molto ampia, optate per quelle minime, pur rimanendo comunque nella norma di legge.

Considerate infine anche il vostro peso e la vostra altezza, poiché questi elementi condizioneranno anche la grandezza del dispositivo che andrete ad acquistare, così da garantirvi la falcata migliore per il vostro tipo di fisico.

Il design

Il tapis roulant non è certo un dispositivo che passa inosservato; pertanto, optare per una soluzione gradevole alla vista e dal design moderno e funzionale potrebbe essere un ottimo compromesso tra voglia di allenarsi e mantenere una casa elegante.

Selezionate quindi un colore neutro, che non vi stanchi nel lungo termine e che sia sempre tradizionale e raffinato.

Se invece avete una stanza apposita adibita a palestra, potete direzionarvi verso una maggiore originalità e optare per cromie più accese se non addirittura fluo.

Che motore deve avere un tapis roulant?

Uno dei parametri maggiormente importanti quando si decide di acquistare un tapis roulant elettrico da casa è la sua potenza.

Questa è data dal motore, che in modelli di questo genere è solitamente a corrente continua invece che alternata, come accade per le varianti più professionali.

Ciò non incide in termini di prestazioni e le tipologie più moderne e tecnologiche riescono comunque a garantire performance di ottimo livello anche a coloro che hanno già raggiunto un buon livello.

Il suggerimento è di iniziare con un modello di media fascia, per poi aumentare fino ad arrivare al top della gamma.

Larghezza del tapis roulant: ecco le dimensioni

Gli organi europei preposti hanno stabilito che le misure minime di un tapis roulant si attestano su 40 x 120 cm.

Si tratta della larghezza base per favorire la falcata, che deve essere accompagnata da 10-20 cm laterali che possano garantire la possibilità di poggiare i piedi se necessario.

I maniglioni per poggiare le mani sono posti perpendicolarmente al nastro e solitamente possiedono dei sensori in grado di rilevare i principali parametri vitali, come il battito cardiaco e la pressione sanguigna, così da poter tenere sempre sotto controllo il proprio stato di salute.

Nel caso in cui la vostra stazza sia importante, optate però per un modello che ecceda le misure base, così che possiate vivere l’esperienza con maggiore continuità.

Quanti cavalli deve avere un buon tapis roulant?

I cavalli del tapis roulant elettrico da casa sono identificabili attraverso la sigla Hp e consentono di comprendere quanto è potente il motore del macchinario.

Si parte da un minimo di 1 per le varianti molto basiche, fino ad arrivate al top della gamma con un valore di 8, capace di assicurare prestazioni a livello di quelle che è possibile raggiungere in una vera palestra.

Un buon parametro è comunque già 5-6, ideale per coloro che si allenano tra le mura domestiche con dedizione ma senza eccessive pretese.