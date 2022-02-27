383 nuovi positivi in Ciociaria e un decesso a Pofi nel bollettino di oggi

Registrato il decesso di una donna di 73 anni di Pofi con patologie pregresse
Altri comuni con casi:
3:
|AQUINO
|ATINA
|CERVARO
|COLFELICE
|RIPI
|STRANGOLAGALLI
2:
|AUSONIA
|BELMONTE CASTELLO
|GIULIANO DI ROMA
|PASTENA
|PESCOSOLIDO
|PIGNATARO INTERAMNA
|SGURGOLA
|TORRICE
|TREVI NEL LAZIO
|VALLEMAIO
1:
|ACUTO
|ALVITO
|ARCE
|BROCCOSTELLA
|CAMPOLI APPENNINO
|CASTRO DEI VOLSCI
|FONTANA LIRI
|FONTECHIARI
|FUMONE
|GALLINARO
|POSTA FIBRENO
|SAN DONATO VAL DI COMINO
|SAN GIORGIO A LIRI
|SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO
|SANT’APOLLINARE
|SUPINO
|VALLEROTONDA
|VICO NEL LAZIO