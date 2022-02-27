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383 nuovi positivi in Ciociaria e un decesso a Pofi nel bollettino di oggi

di Redazione0
383 nuovi positivi in Ciociaria e un decesso a Pofi nel bollettino di oggi
Registrato il decesso di una donna di 73 anni di Pofi con patologie pregresse

Altri comuni con casi:

3:
AQUINO
ATINA
CERVARO
COLFELICE
RIPI
STRANGOLAGALLI

2:

AUSONIA
BELMONTE CASTELLO
GIULIANO DI ROMA
PASTENA
PESCOSOLIDO
PIGNATARO INTERAMNA
SGURGOLA
TORRICE
TREVI NEL LAZIO
VALLEMAIO

1:

ACUTO
ALVITO
ARCE
BROCCOSTELLA
CAMPOLI APPENNINO
CASTRO DEI VOLSCI
FONTANA LIRI
FONTECHIARI
FUMONE
GALLINARO
POSTA FIBRENO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN GIORGIO A LIRI
SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO
SANT’APOLLINARE
SUPINO
VALLEROTONDA
VICO NEL LAZIO

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