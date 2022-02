Trema ancora la terra nel Centro-Italia. Dopo la prima forte scossa avvenuta stamattina, in molti si sono preoccupati, distogliendo per un attimo l’attenzione dalle notizie che riguardano l’Ucraina. Diverse le piccole scosse in provincia di Rieti la mattina di oggi, domenica 27 febbraio 2022. Anche il primo pomeriggio non è stato esente da scosse, presumibilmente di assestamento.

INGV ha infatti registrato in serie le seguenti scosse di terremoto:

alle ore 13:55 e 27 secondi magnitudo 2.3 ad Accumoli

alle ore 13:55 e 47 secondi magnitudo 2.6 ad Accumoli

alle ore 14:07 magnitudo 3.4 ad Amatrice

alle ore 14:11 magnitudo 1.7 ad Amatrice

alle ore 14:13 magnitudo 1.8 ad Accumoli

La preoccupazione è stata tanta, ma le notizie successive hanno fatto tirare un sospiro di sollievo. Infatti, la Protezione Civile ha spiegato che “in relazione alla scossa sismica di questa mattina, di magnitudo 3.0, che ha interessato il Comune di Amatrice, la Sala Operativa dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio comunica che, a seguito di contatti con le Autorità locali, non si registrano danni a persone o cose”.

Per quanto riguarda la scossa di 3.4 di magnitudo, invece, non si hanno ancora notizie in merito su eventuali danni a cose e/o persone. A tal proposito, potrebbero seguire aggiornamenti. Così come su eventuali altre scosse di terremoto.

Foto di repertorio