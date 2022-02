Anche questo fine settimana la Polizia Locale di Roma Capitale ha portato avanti una serie di attività per contrastare i fenomeni della Malamovida e verificare il rispetto delle misure a tutela della salute collettiva. Mirati controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale, con quasi un migliaio di violazioni contestate.

I controlli

Tra venerdì e sabato sera i caschi bianchi hanno controllato circa 5mila persone e oltre 300 attività, tra locali pubblici ed esercizi commerciali. Dieci tra avventori e dipendenti sono stati sanzionati, perché privi del previsto Green pass. Multati anche i gestori per le omesse verifiche. Due invece i minimarket sanzionati e chiusi, perché sorpresi a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Nel corso delle verifiche nella zona nord della Capitale, in particolare nei quartieri di Ponte Milvio, Flaminio e Corso Francia, le pattuglie sono intervenute in un locale, dove era in corso uno spettacolo musicale con intrattenimento e coinvolgimento del pubblico presente, intento a ballare, il tutto senza le necessarie autorizzazioni, motivo per cui il titolare è stato denunciato.

Emerse anche altre irregolarità, tra cui la scarsa igiene della cucina, aspetto che sarà evidenziato alla Asl competente territorialmente e che ha comportato una sanzione pari a 1.000 euro