Non conoscono sosta le attività di controllo volte a contrastare il degrado e contro l’illegalità diffusa messe in campo dai Carabinieri di Roma nell’area del popoloso e multietnico quartiere dell’Esquilino.

I controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, con il rinforzo dei Carabinieri delle Compagnie Roma Parioli, Roma Montesacro e Roma Casilina, del Nucleo Radiomobile di Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria e del VII Reggimento “Trentino Alto Adige”, hanno passato al setaccio le strade e i vicoli compresi tra piazza Manfredo Fanti, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Dante, denunciando a piede libero quattro .

Due gestori di attività ricettive – un affittacamere e un B&B – entrambi risultati abusivi poiché sprovvisti dell’autorizzazione all’esercizio di tali attività, che non avevano comunicato le generalità dei clienti alle Autorità di pubblica sicurezza sono stati sanzionati. Per ciascuno di loro è scattata anche la prevista sanzione amministrativa dell’importo di 3.300 euro.

I Carabinieri hanno poi denunciato un 34enne del Senegal che, nel corso di un controllo in via Giovanni Giolitti, è stato trovato in possesso di 32 schede Sim, risultate intestate a cittadini del Bangladesh, di cui non ha saputo fornire giustificazioni circa la provenienza e il possesso.

Un 30enne della Guinea è stato invece denunciato perché si è rifiutato di fornire le proprie generalità nel corso di una verifica.

Complessivamente nel corso dell’operazione, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno controllato 150 persone, 40 veicoli e 10 esercizi commerciali.