Sono tre le persone ferite in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in Ciociaria. Nello specifico, a Isola del Liri. In provincia di Frosinone, si sono scontrate due auto, provocando il ferimento di due uomini e una donna. Sul posto, sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’Ordine per ripristinare l’emergenza viabilità e per i rilievi di rito.

Incidente a Isola del Liri oggi: tre persone ferite

Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate a Isola del Liri. Sul posto sono giunti prontamente anche i soccorsi del 118, che hanno trasportato le persone ferite in ospedale. Per fortuna, nessuno dei tre dovrebbe essere in condizioni gravi. I vigili del fuoco hanno contrinuito a rimuovere le lamiere.

Sull strada, è stato immediatamente attivato il senso unico alternato, per poi turnare alla normale viabilità nel giro di poco tempo. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito all’esatta dinamica dell’incidente stradale di oggi.

Foto di repertorio