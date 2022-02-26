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26 Febbraio 2022
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Bollettino Covid Ciociaria oggi: 349 positivi e un decesso a Ferentino

di Redazione0
Bollettino Covid Ciociaria oggi: 349 positivi e un decesso a Ferentino 26 febbraio 2022

registrato il decesso di una donna di 98 anni residente a Ferentino con patologie pregresse

Altri comuni con casi:
4:

ROCCASECCA
SANT’ELIA FIUMERAPIDO
VILLA SANTA LUCIA

3:

AUSONIA
COLLE SAN MAGNO
COLLEPARDO
PATRICA
SAN GIORGIO A LIRI
SANT’APOLLINARE
STRANGOLAGALLI
VILLA SANTO STEFANO

2:

AMASENO
ARCE
ARNARA
CASTRO DEI VOLSCI
CASTROCIELO
ESPERIA
GALLINARO
POFI
RIPI
SAN GIOVANNI INCARICO
TRIVIGLIANO
VALLECORSA
VICO NEL LAZIO
1:
ALVITO
AQUINO
BELMONTE CASTELLO
CASALVIERI
CASTELNUOVO PARANO
CORENO AUSONIO
FONTECHIARI
GIULIANO DI ROMA
PESCOSOLIDO
PICO
PIGNATARO INTERAMNA
SAN VITTORE DEL LAZIO
SUPINO
TORRE CAJETANI
TORRICE
TREVI NEL LAZIO
VALLEMAIO
VALLEROTONDA

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