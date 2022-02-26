Bollettino Covid Ciociaria oggi: 349 positivi e un decesso a Ferentino

registrato il decesso di una donna di 98 anni residente a Ferentino con patologie pregresse
Altri comuni con casi:
4:
|ROCCASECCA
|SANT’ELIA FIUMERAPIDO
|VILLA SANTA LUCIA
3:
|AUSONIA
|COLLE SAN MAGNO
|COLLEPARDO
|PATRICA
|SAN GIORGIO A LIRI
|SANT’APOLLINARE
|STRANGOLAGALLI
|VILLA SANTO STEFANO
2:
|AMASENO
|ARCE
|ARNARA
|CASTRO DEI VOLSCI
|CASTROCIELO
|ESPERIA
|GALLINARO
|POFI
|RIPI
|SAN GIOVANNI INCARICO
|TRIVIGLIANO
|VALLECORSA
|VICO NEL LAZIO
1:
|ALVITO
|AQUINO
|BELMONTE CASTELLO
|CASALVIERI
|CASTELNUOVO PARANO
|CORENO AUSONIO
|FONTECHIARI
|GIULIANO DI ROMA
|PESCOSOLIDO
|PICO
|PIGNATARO INTERAMNA
|SAN VITTORE DEL LAZIO
|SUPINO
|TORRE CAJETANI
|TORRICE
|TREVI NEL LAZIO
|VALLEMAIO
|VALLEROTONDA