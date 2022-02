Ieri mattina, 25 febbraio 2022, una studentessa sarebbe stata colpita da una lastra caduta dal soffitto di una delle aule del liceo Tasso in via Sicilia, a Roma.

A quanto si apprende, la studentessa rimasta ferita si trovava in un’aula al primo piano dell’edificio con altre due ragazze, quando la lastra in questione si sarebbe staccata dal soffitto e sarebbe caduta, ferendola alla bocca. In seguito sarebbe stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso.

L’accaduto ha nuovamente portato scompiglio tra gli studenti che, già lo scorso novembre avevano occupato l’istituto in segno di protesta.

La denuncia del Collettivo Politico Tasso

“Oggi al Tasso. Nella nostra scuola è caduta una trave di diversi metri che ha ferito una ragazza, mandandola in ospedale. Non possiamo rischiare la vita per andare a scuola. Queste sono le condizioni della nostra scuola e della maggior parte delle scuole italiane” – ha dichiarato il Collettivo Politico Tasso su Instragram. Il Collettivo ha anche mostrato, sempre su Instragram, un video della lamiera caduta.

Foto: “Collettivo Politico Tasso”